toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Санчо может покинуть Боруссию Д летом – Манчестер Юнайтед готовит бешенное предложение

17:23 105 Читати українською
Санчо может покинуть Боруссию Д летом – Манчестер Юнайтед готовит бешенное предложение
Джейдон Санчо / Sky Sports

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может сделать новый шаг в своей карьере летом 2020 года.

Манчестер Юнайтед всерьез настроен на трансфер Джейдон Санчо летом, сообщает Sky Germany со ссылкой на Daily Mail.

Байер в грандиозном поединке перестрелял Боруссию Д: герой приобщился к 4 голам, слабые стороны Дортмунда во всей красе

Манкунианцы готовы предложить огромные 142,5 млн евро, чтобы перебить предложение Челси. Контракт Санчо рассчитан до 2022 года.

К слову, Санчо имеет невероятную статистику в текущем сезоне за Боруссию – за 29 поединков англичанин записал в свой актив 15 голов и 17 ассистов.

Обладатель "Золотого мяча", чемпионы мира, лучший бомбардир АПЛ – британский СМИ выбрал топ-трансферы десятилетия

blog_ava
Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба
11:53
1655
Теги
Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Германия Трансферы Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
44
мин
Интер
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук