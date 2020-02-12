Санчо может покинуть Боруссию Д летом – Манчестер Юнайтед готовит бешенное предложение

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может сделать новый шаг в своей карьере летом 2020 года.

Манчестер Юнайтед всерьез настроен на трансфер Джейдон Санчо летом, сообщает Sky Germany со ссылкой на Daily Mail.

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Манкунианцы готовы предложить огромные 142,5 млн евро, чтобы перебить предложение Челси. Контракт Санчо рассчитан до 2022 года.

К слову, Санчо имеет невероятную статистику в текущем сезоне за Боруссию – за 29 поединков англичанин записал в свой актив 15 голов и 17 ассистов.

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