В рамках субботней программы 10-го тура немецкой Бундеслиги провели четыре матча. Отчёт о них них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 10-й тур

Айнтрахт Ф – Боруссия Д – 1:1

Голы: Камада, 9 – Рейна, 56

Арминия – Майнц – 2:1

Голы: Притль, 21 Доан, 31 –

Кёльн – Вольфсбург – 2:2

Голы: Тильманн, 18, Дрекслер, 43 – Арнольд, 29, Вегхорст, 47

Фрайбург – Боруссия М – 2:2

Голы: Линхарт, 32, Грифо, 48 (пен) – Эмболо, 23, Плеа, 50

Центральным матчем первого временного слота субботы стала встреча между Айнтрахтом и Боруссией Д во Франкфурте. Дортмундцы после домашней осечки с Кёльном в прошлом туре не имели права на ещё одну неудачу, но первый тайм они провели ужасно, пропустив уже на 9-й минуте – это Камада получил заброс от австрийца Хинтерэггера за спины защитникам и переиграл Бурки ударом в дальний угол. Впрочем, на 26-й минуте Санчо с разрезного паса Рейны на левый угол вратарской мог сравнять счёт, однако выстрелу англичанина немного не хватило точности.

Боруссия Д представила коллекцию с героями культового мультсериала

До перерыва "орлы" выглядели лучше, но после "пчёлы" перехватили инициативу. Это вылилось в гол на 56-й минуте: Рейна сместился на линию штрафной и попал в ближнюю девятку – 1:1. Давление гостей ощущалось на протяжении всего второго тайма, однако Айнтрахт быстро перешёл на игру от обороны, а Боруссия так и не смогла прошить защиту хозяев. Финальный свисток зафиксировал ничью. Дортмунд снова без побед.

В параллельной встрече Фрайбург принимал Боруссию М. Ожидалось, что "жеребцы" перед поединком с Реалом выиграют в эконом-режиме – и уже на 23-й минуте они открыли счёт в результате прекрасной комбинации с классным ударом Эмболо с линии штрафной под дальнюю штангу. Впрочем, на 32-й хозяева сравняли счёт не менее красиво: Грифо принял подачу с углового и пробил в падении через себя, а Линхарт подправил мяч в ворота прямо перед Зоммером – 1:1.

Герта победила в берлинском дерби благодаря дублю Пйонтека, оборвав 8-матчевую беспроигрышную серию Униона

Через две минуты после перерыва Грифо вообще вывел Фрайбург вперёд ударом с пенальти, однако уже на 50-й Плеа шедевральным выстрелом метров с 30-ти попал в дальнюю девятку – 2:2. Казалось, что сейчас гости дожмут соперника, но хозяева неожиданно удержали ничью.

Арминия в родных стенах уверенно победила Майнц (2:1), забив два гола в середине первого тайма ударами с линии штрафной – благодаря им новичок Бундеслиги прервал серию в семь поражений подряд. Кёльн же, неделю назад прервав 19-матчевую безвыигрышную серию, начинает новую – "козлы" расписали боевую ничью с Вольфсбургом (2:2).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ