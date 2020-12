Программу 10-го тура чемпионата Германии открывало берлинское дерби между Гертой и Унионом. В случае победы "красные" поднялись бы на аж на третью позицию в турнирной таблице, а идейно интерес матча заключался в противостоянии западного и восточного Берлина. По этому поводу Бунделига даже подготовила специальное промо.

The reunited capital and its Bundesliga derby #BSCFCU #BerlinDerby pic.twitter.com/inw4g304Ku