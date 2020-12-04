Герта победила в берлинском дерби благодаря дублю Пйонтека, оборвав 8-матчевую беспроигрышную серию Униона
Премьерный матч 10-го тура Бундеслиги завершился победой Герты над Унионом (3:1).
Программу 10-го тура чемпионата Германии открывало берлинское дерби между Гертой и Унионом. В случае победы "красные" поднялись бы на аж на третью позицию в турнирной таблице, а идейно интерес матча заключался в противостоянии западного и восточного Берлина. По этому поводу Бунделига даже подготовила специальное промо.
The reunited capital and its Bundesliga derby #BSCFCU #BerlinDerby pic.twitter.com/inw4g304Ku— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 4, 2020
Унион круто начал встречу, открыв счёт на 20-й минуте в результате разрезного паса на Авоньи в штрафную и удара в дальний угол – Шволов дотянулся до мяча, но не смог отвести его от собственных ворот. 0:1! Впрочем, уже через три минуты восточники остались в меньшинстве – это Андрих уведел перед собой прямую красную за грубый удар ногой в голову сопернику. Герта получила преимущество, однако до перерыва счёт не изменился.
На второй тайм хозяева бросили в бой Пйонтека и Дилросуна, а через шесть минут после возобновления игры хозяева сравняли счёт усилиями Пекарика, которому удалось сыграть на добивании после дальнего удара Куньи – 1:1. Унион удерживал ничью в последующие 25 минут, но всё решили замены Герты: на 74-й минуте Пйонтек получил прострел Дилросуна с левого фланга и расстрелял ворота из центра штрафной, а на 77-й Кшиштоф метров с 20-ти попал в дальний угол – 3:1. Унион капитулировал.
Таким образом, Герта набрала 11 очков и поднялась на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Унион же прервал 8-матчевую беспроигрышную серию и остался на шестой строчке, имея 16 зачётных баллов в активе.
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