Программу 10-го тура чемпионата Германии открывало берлинское дерби между Гертой и Унионом. В случае победы "красные" поднялись бы на аж на третью позицию в турнирной таблице, а идейно интерес матча заключался в противостоянии западного и восточного Берлина. По этому поводу Бунделига даже подготовила специальное промо.

Унион круто начал встречу, открыв счёт на 20-й минуте в результате разрезного паса на Авоньи в штрафную и удара в дальний угол – Шволов дотянулся до мяча, но не смог отвести его от собственных ворот. 0:1! Впрочем, уже через три минуты восточники остались в меньшинстве – это Андрих уведел перед собой прямую красную за грубый удар ногой в голову сопернику. Герта получила преимущество, однако до перерыва счёт не изменился.

На второй тайм хозяева бросили в бой Пйонтека и Дилросуна, а через шесть минут после возобновления игры хозяева сравняли счёт усилиями Пекарика, которому удалось сыграть на добивании после дальнего удара Куньи – 1:1. Унион удерживал ничью в последующие 25 минут, но всё решили замены Герты: на 74-й минуте Пйонтек получил прострел Дилросуна с левого фланга и расстрелял ворота из центра штрафной, а на 77-й Кшиштоф метров с 20-ти попал в дальний угол – 3:1. Унион капитулировал.

Таким образом, Герта набрала 11 очков и поднялась на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Унион же прервал 8-матчевую беспроигрышную серию и остался на шестой строчке, имея 16 зачётных баллов в активе.

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