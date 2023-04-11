Юлиан Брандт будет выступать в составе дортмундцев минимум до лета 2026 года.

Атакующий полузащитник Юлиан Брандт продлил контракт с дортмундской Боруссией до лета 2026 года, информирует официальный сайт клуба. Прежнее соглашение игрока со "шмелями" было рассчитано до лета 2024 года.

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Брандт перешел в Боруссию из Байера в 2019 году. С тех пор он провел за команду 120 матчей в чемпионате Германии, отличившись 23 голами и 22 голевыми передачами.

Сообщается, что продление контракта с Брандтом является частью стратегии рурского клуба по среднесрочному планированию состава.

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