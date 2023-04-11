Юліан Брандт виступатиме у складі дортмундців щонайменше до літа 2026 року.

Атакувальний півзахисник Юліан Брандт продовжив контракт із дортмундською Борусією до літа 2026 року, інформує офіційний сайт клубу. Колишня угода гравця зі "джмелями" була розрахована до літа 2024 року.

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Брандт перейшов у Борусію з Байєра 2019 року. Відтоді він провів за команду 120 матчів у чемпіонаті Німеччини, відзначившись 23 голами і 22 гольовими передачами.

Повідомляється, що продовження контракту з Брандтом є частиною стратегії рурського клубу із середньострокового планування складу.

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