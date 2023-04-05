Кубок Германии 2022/23, четвертьфинал

Нюрнберг – Штутгарт – 0:1

Гол: Мийо, 83

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 2:0

Голы: Вернер, 22, Орбан, 90+8

Штутгарт впервые с 2013 года пробился в полуфинал Кубка Германии. Это достижение покорилось новому наставнику "швабов" Себастьяну Хёнессу в его дебютном матче во главе команды. Именно тренерское решение оказалось ключевым, поскольку забил игрок, который вышел на замену. Французскому полузащитнику Энцо Мийо понадобилось девять минут, чтобы отличиться – гол, который принёс Штутгарту победу, стал для игрока дебютным за свою команду.

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В другом четвертьфинале наставник Боруссии Д Эдин Терзич мог побить национальный рекорд: до сегодняшнего дня тренер "шмелей" выиграл все свои матчи Кубка Германии в статусе тренера. В случае победы над РБ Лейпциг Терзич добывал бы девятую победу и обходил Ханса-Дитера Типфауэра, который в сезоне 1978/79 привёл Фортуну к победе в этом турнире.

Однако справиться с действующим обладателем Кубка Боруссия не смогла. Тот факт, что к перерыву отличиться удалось одному лишь Тимо Вернеру, утешал дортмундских болельщиков, ведь статистика ударов по воротам была красноречивой: 14:1 в пользу хозяев. Янис Бласвих спас свою команду на 90+5-й минуте после великолепного выстрела Беллингема, и в контратаке хозяева поля забили второй раз – капитан РБ Лейпциг Орбан закатил мяч в пустые ворота.

Ранее в полуфинал Кубка Германии пробились также Айнтрахт и Фрайбург.