Боруссия Д хочет подписать юную французскую звезду – дортмундцы повторят успешную тактику, отработанную на Холанде

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга получил новое предложение о продолжении карьеры.

Боруссия Д готова вмешаться в борьбе за Эдуардо Камавинга и заплатить за вундеркинда около 60 млн евро, сообщает France Football.

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Чтобы подписать игрока, Боруссия готова использовать ту же тактику, что и в случае с трансфером Эрлинга Холанда: приглашение посетить стадион и базу клуба, гарантия регулярной игровой практики, а также продемонстрировать игроку видео с эмоциями фанатов. Норвежец признался, что эти факторы повлияли на его решение.

К слову, молодой хавбек провел 33 поединка в составе Ренна в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол и 1 ассист.

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