"Каждый раз, когда у нас была возможность посетить Украину, мы замечали поддержку и привязанность болельщиков Барсы в этой стране. У нас там 28 сосиос (владельцы клубной карты – прим.), а в Киеве – фан-клуб с сотней членов. Также украинские спортсмены в свое время писали историю Барселоны.

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От имени ФК Барселона хочу выразить нашу поддержку и солидарность с украинским народом. Всем людям, страдающим ужасом необоснованной войны. Знайте что мы с вами. Мы будем поддерживать всех, кто приедет в нашу страну в поисках убежища", – сказал Лапорта.

В конце видеоролика президент каталонцев даже перешел на украинский язык: "Украинцы, футбольный клуб Барселона с вами! Остановите войну".

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