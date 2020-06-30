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Боруссия Д показала "молниеносную" форму с новым спонсором на следующий сезон

06:00 - Читати українською
Боруссия Д показала "молниеносную" форму с новым спонсором на следующий сезон
Игроки Боруссии Д / Getty Images

Дортмундская Боруссия раскрыла вид своей экипировки на сезон 2020/21.

Вице-чемпионы Германии в Twitter опубликовали короткое видео с участием форварда Эрлинга Холанда.

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Норвежец "переоделся" лишь на мгновение, но новые элементы формы четко заметны. Желтая футболка будет украшена черными молниями, также появится новый генеральный спонсор – на смену Evonik придет 1&1. Техническим партнером Боруссии остается Puma.

Напомним, в этом году "шмели" заняли второе место Бундеслиги, а в Лиге чемпионов остановились на стадии 1/8 финала.

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