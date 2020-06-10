Бавария представила форму на следующий сезон – ромбики заменят полосами

Бавария заранее показала, в какой форме будет выходить на домашние матчи сезона 2020/21.

Официальная презентация новой экипировки была опубликована в Twitter мюнхенцев.

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Основы остались неизменными – красный цвет от многолетнего партнера Adidas. Впрочем, несколько новых элементов дизайнеры все же добавили. Появился контрастный белый воротничок, а на смену ромбикам текущего сезона придут вертикальные полоски темного оттенка.

Добавим, что Бавария имеет все шансы начать следующую кампанию в статусе чемпиона Германии – команде Флика осталось одержать две победы в четырех турах, чтобы гарантировать себе "салатницу".

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