Борусія Д показала "блискавичну" форму з новим спонсором на наступний сезон

Дортмундська Борусія розкрила вигляд свого екіпірування на сезон 2020/21.
Віце-чемпіони Німеччини у Twitter опублікували коротке відео за участі форварда Ерлінга Холанда.
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Норвежець "переодягнувся" лише на мить, але нові елементи форми чітко помітні. Жовта футболка буде прикрашена чорними блискавками, також з'явиться новий генеральний спонсор – на зміну Evonik прийде 1&1.Технічним партнером Борусії залишається Puma.
Нагадаємо, цьогоріч "джмелі" посіли другу сходинку Бундесліги, а в Лізі чемпіонів зупинилися на стадії 1/8 фіналу.
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