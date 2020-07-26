Боруссия Д подыскала замену Санчо во Франции – "шмели" получат свыше 50 миллионов прибыли

"Шмели" могут подписать 22-летнего француза летом, сообщает The Times.

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Иконе в Дортмунде может стать заменой Джейдону Санчо, за которым активно охотится английский Манчестер Юнайтед. Лилль хочет получить за свою звезду 45 млн евро. Это означает, что немецкий гранд выйдет в значительный плюс – Санчо уйдет с Вестфаленштадион ориентировочно за 100 млн. Боруссия может согласиться на продажу английского вингера, чтобы улучшить собственное финансовое положение на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.

В сезоне 2019/20 Жонатан Иконе провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

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