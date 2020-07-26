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Борусія Д підшукала заміну Санчо у Франції – "джмелі" матимуть понад 50 мільйонів прибутку

19:06 - Читать на русском
Борусія Д підшукала заміну Санчо у Франції – "джмелі" матимуть понад 50 мільйонів прибутку
Жонатан Іконе / AFP

Дортмундська Борусія розглядає варіант із підписанням атакувального півзахисника французького Лілля Жонатана Іконе. Він може замінити Джейдона Санчо.

"Джмелі" можуть підписати 22-річного француза влітку, повідомляє The Times.

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Іконе в Дортмунді може стати заміною Джейдону Санчо, за яким активно полює англійський Манчестер Юнайтед. Лілль хоче отримати за свою зірку 45 млн євро. Це означає, що німецький гранд вийде в значний плюс – Санчо піде із Вестфаленштадіон орієнтовно за 100 млн. Борусія може погодитися на продаж англійського вінгера, щоб покращити власне фінансове становище на фоні економічних наслідків пандемії коронавірусу.

У сезоні 2019/20 Жонатан Іконе провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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