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Манчестер Юнайтед согласился на условия Боруссии Д по трансферу Санчо, – СМИ

18 июля 09:34 - Читати українською
Манчестер Юнайтед согласился на условия Боруссии Д по трансферу Санчо, – СМИ
Джейдон Санчо / Фото Bild

Шансы вингера Боруссии Д Джейдона Санчо переехать на Туманный Альбион увеличились.

Манчестер Юнайтед и Боруссия Д сошлись на сумме около 115 млн евро за переход таланта немецкого клуба Джейдона Санчо, сообщает The Sun.

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20-летний вингер также имеет желание оказаться в лагере манкунианцев. На трансфере англичанина лично настаивает наставник МЮ Сульшер, который мечтает о атакующее трио: Санчо – Рашфорд – Гринвуд.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами.

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