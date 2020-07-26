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Морелос решил перейти в Лилль – 2 года назад он отказал Динамо

17:44 - Читати українською
Морелос решил перейти в Лилль – 2 года назад он отказал Динамо
Альфредо Морелос / SNS Group

Нападающий шотландского Рейнджерс Альфредо Морелос согласился продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Колумбийский форвард договорился о переходе в состав "догов", утверждает RMC Sport.

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Присоединиться к проекту Лилля Морелоса убедил спортивный директор команды. Луиш Кампуш дважды встречался со скандальным нападающим и уговорил его перебраться на Пьер Моруа. Теперь "доги" должны договориться с руководством Рейнджерс относительно суммы отступных.

В сезоне 2019/20 Альфредо Морелос провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 10 результативных передач. Летом 2018-го забивным колумбийцем активно интересовалось киевское Динамо, однако так и не смогло договориться о трансфере ни с Рейнджерс, ни с самим Морелосом.

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Теги
Трансферы Альфредо Альфредо Морелос Рейнджерс Рейнджерс Лилль Лилль Франция
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