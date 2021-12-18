Кроме Килиана Мбаппе, являющегося главной трансферной целью, Реал еще хочет приобрести форварда Борусии Д Эрлинга Холанда.

Королевский клуб уже долгое время интересуется возможностью усиления норвежцем. Первые попытки трансфера Реал планирует предпринять в конце сезона, информирует AS .

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Но есть вероятность, что Холанд захочет покинуть Борусию уже во время грядущего трансферного окна. В этом случае мадридцы готовы сменить свои планы и приложить усилия для перехода этой зимой.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел в футболке дортмундцев 15 матчей, отличился 19 голами и 5 ассистами.

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