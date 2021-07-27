Коллектив из Дортмунда быстро подыскал усиление в линию атаки после ухода Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.

Дониэлл Мален станет игроком Боруссии Д, о трансфере будет объявлено в ближайшее время, сообщает официальный сайт клуба.

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22-летний форвард уже тренируется с "черно-желтыми", на это есть официальное разрешение от ПСВ. Сейчас стороны находятся на финишной прямой переговоров – согласовуются последние детали.

Заметим, Мален – центрфорвард, но может сыграть на позиции вингера, где выступал Санчо. В прошлом сезоне Дониэлл провел 45 поединков за ПСВ, в которых отметился 27-ю голами и 10-ю ассистами.

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