Дортмундський колектив швидко підшукав підсилення у лінію атаки після відходу Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.

Доніелл Мален стане гравцем Борусії Д, про трансфер буде оголошено найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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22-річний форвард вже тренується з "чорно-жовтими", на це є офіційний дозвіл від ПСВ. Наразі сторони перебувають на фінішній прямій перемовин – узгоджуються останні деталі.

Зауважимо, Мален – центрфорвард, але може зіграти на позиції вінгера, де виступав Санчо. У минулому сезоні Доніелл провів 45 поєдинків за ПСВ, у яких відзначився 27-ма голами та 10-ма асистами.

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