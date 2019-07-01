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Боруссия Д подписала сына экс-звезды сборной США

1 июля 22:37 78 Читати українською
Боруссия Д подписала сына экс-звезды сборной США
Джованни Рейна / ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия подписала Джованни Рейну, который является сыном экс-игрока сборной США Клаудио Рейны.

Боруссия Д на своем официальном сайте сообщила о подписании атакующего хавбека Джованни Рейны. 16-летний футболист присоединится к академии "шмелей".

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Джованни является сыном легендарного футблиста сборной США Клаудио Рейны, который был одной из главных звезд своей команды на чемпионате мира-2002, когда американцы дошли до 1/4 финала.

Напомним, ранее в составе Дортмунда выступал другой американец Кристиан Пулишич, который был продан в Челси.

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