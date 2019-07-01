toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Боруссия Д объявила о трансфере таланта Барселоны

18:31 48 Читати українською
Боруссия Д объявила о трансфере таланта Барселоны
Матеу Морей (слева) / ФК Боруссия Д

Защитник Барселоны Матеу Морей перешел в Боруссию Д.

Боруссия Д на своем официальном сайте объявила о переходе молодого защитника Барселоны Матеу Морея. Испанец перешел в статусе свободного агента и подписал контракт на 5 лет.

Боруссия Д заинтересовалась Плеа

Морей является воспитанником "блаугранас" и выступал за молодежные команды клуба. Ранее интерес к нему проявляла мюнхенская Бавария.

"Шмели" существенно обновили состав этим летом, подписав Юлиана Брандта, Торгана Азара, Нико Шульца и Матса Хуммельса.

Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19

blog_ava
Динамо готовит трансфер атакующего хавбека, – СМИ
10:08
1764
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Матеу Морей Матеу Морей Германия Трансферы Барселоны Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Испании Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
66
дн
:
0
час
:
4
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук