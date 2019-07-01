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Борусія Д підписала сина екс-зірки збірної США

1 липня 22:39 245 Читать на русском
Борусія Д підписала сина екс-зірки збірної США
Джованні Рейна / ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія підписала Джованні Рейну, який є сином екс-гравця збірної США Клаудіо Рейни.

Борусія Д на своєму офіційному сайті повідомила про підписання атакувального хавбека Джованні Рейни. 16-річний футболіст приєднається до академії "джмелів".

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Джованні є сином легендарного футбліста збірної США Клаудіо Рейни, який був однією з головних зірок своєї команди на чемпіонаті світу-2002, коли американці дійшли до 1/4 фіналу.

Нагадаємо, раніше у складі Дортмунда виступав інший американець Крістіан Пулішіч, який був проданий у Челсі.

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