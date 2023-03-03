Перевтілення дортмундської Борусії вражає. "Джмелі" залишаються єдиною командою в Європі, якій вдалося виграти усі матчі в новому році – дев'ять із дев'яти! Обірвати цю серію міг РБ Лейпциг, який за очікуваними очками в 2023-му йшов на другій позиції, прямо за підопічними Едіна Терзіча. На Вестфаленштадіоні очікувалась дуже крута битва.

Вболівальники господарів "привітали" ненависний для німців клуб розтяжками, на яких висловлювали протест проти існування РБ Лейпцига. На одній з них було написано: "Навіть трофей нічого не змінює – жодного визнання для РБ".

Фани "биків" відповіли піротехнікою.

Втім, перший тайм гості провалили. "Ротен буллен" пропустили вже на 13-й хвилині, однак гол Брандта скасували через гру рукою. Ще через сім хвилин Дортмунд забив вдруге – голкіпер Бласвіх збив Ройса, арбітр призначив пенальті, а Марко впевнено його реалізував. 1:0!

Таким чином, Ройс порівнявся з найкращим бомбардиром в історії Борусії Д – Міхаелем Цорком. Капітан і екс-спортдир "джмелів" забили по 159 голів.

159 Tore



Für diesen Club. Für diese Stadt. pic.twitter.com/8KIdQQJg4Z — Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2023

На 39-й же хвилині Джан подвоїв перевагу господарів, підхопивши відскок після розіграшу кутового й потужно вистріливши метрів з 22-х. М'яч летів у воротарський кут, однак Бласвіх не впорався з ним (можливо, йому дещо заважав Шлоттербек). 2:0!

РБ Лейпциг не виглядав безнадійно. Зокрема, ще на старті зустрічі Нкунку увірвався в карний майданчик і бахнув повз ближню стійку, а перед другим пропущеним голом Хальстенберґ пробивав з мінімальної відстані. І не влучив! У підсумку, команди відправились відпочивати за комфортно переваги дортмундців.

В другому таймі РБ Лейпциг виглядав набагато переконливіше. Зокрема, гості могли скоротити відставання в рахунку вже на 48-й хвилині, коли Сілва змістився на лівий кут штрафного й зовнішнім боком стопи пробив у дальню дев'ятку – м'яч пройшов поруч з лівою дев'яткою!

Повз неї ж пройшов класний постріл Собослаї, а фактичний вихід Сілви віч-на-віч завершився ударом у голкіпера. Борусія виглядала слабше, але теж могла забивати. Зокрема, Ройс метрів з 23-х бив під поперечку, змусивши Бласвіха виконувати фантастичний сейв. Джан же при замиканні подачі від Брандта трішечки не влучив у площину.

На 74-й хвилині підопічні Марко Розе таки відіграли один гол. Раум відкрився на лівому куті карного майданчика й прийняв діагональ від Шлагера, після чого прострілив на дальню стійку – сфера пролетіла поміж ніг Шлоттербеку, а Форсберг у підкаті переправив її ворота. 2:1!

Втім, "ротен буллен" дуже довго не могли розвинути успіх. Під кінець зустрічі Шлагер ще й травму отримав. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії Д. Аж у компенсований час РБ Лейпциг наблизився до камбеку – Вернер стріляв з гострого кута метрів з шести, а Форсберг потужно стріляв з-за меж штрафного. Плече Шлоттербека та сейв Кобеля врятували перемогу господарів.

"Джмелі" виграли у 10-му матчі поспіль в 2023 році, а конкретно в Бундеслізі вони набрали 49 очок та обійшли Баварію. Дортмунд лідирує у таблиці як мінімум до суботи. РБ Лейпциг, маючи 32 залікових бали, поки що тримається четвертим, але Фрайбург завтра може потіснити "биків" вниз.

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