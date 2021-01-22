Менхенгладбах, схоже, змирився, що 44-річний фахівець покине команду по завершенні сезону. Напередодні дербі Борусій Марко Розе дипломатично утримався від жодних тверджень щодо свого майбутнього.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді

За інформацією SPORT BILD, переїзд Розе в Дортмунд – вирішена справа. Це розуміє і його нинішній клуб. Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Макс Еберль вже почав переговори з головним тренером Аякса Еріком Тен Хагом. "Жеребці" переконані, що саме він зможе безболісно замінити Розе. Свого часу Тен Хаг теж творив дива у ЛЧ, коли в сезоні-2018/19 доводив амстердамців до півфіналу турніру.

Нагадаємо, Розе сенсаційно зміг вивести Борусію М у плей-офф Ліги чемпіонів. "Жеребці" посіли друге місце у групі з Реалом, Інтером та Шахтарем ("гірників" розбили із загальним рахунком 10:0).

Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду