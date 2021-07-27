Нидерландский нападающий Дониелл Маллен попробует свои силы в Бундеслиге.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о подписании Дониелла Малена.

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Нидерландский нападающий согласовал контракт с "шмелями" до лета 2026-го. По информации СМИ, ПСВ получил за 22-летнего игрока около 30 млн евро. Дониелл воспитывался в школах Аякса и Арсенала.

В прошлом сезоне Маллен провел 45 поединков за ПСВ, в которых отметился 27-ю голами и 10-ю ассистами.

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