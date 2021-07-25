Милан нацелился на форварда Боруссии Д
25 июля 23:45 - Читати українською
Нападающий дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может перебраться в Серию А.
Милан активно интересуется немецким форвардом Юлианом Брандтом, сообщает MilanNews.it.
Милан может не подписать Тете – названа причина
В лагере "россонери" ищут усиление атакующей линии. Действующий контракт Юлиана с дортмундской Боруссией рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 20 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Брандт сыграл в 33-х матчах, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter