Нападающий дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может перебраться в Серию А.

Милан активно интересуется немецким форвардом Юлианом Брандтом, сообщает MilanNews.it.

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В лагере "россонери" ищут усиление атакующей линии. Действующий контракт Юлиана с дортмундской Боруссией рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 20 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Брандт сыграл в 33-х матчах, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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