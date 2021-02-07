"Шмелям" придется продавать кого-то из ведущих игроков, чтобы покрыть убытки, сообщает главный репортер Sport1 Патрик Бергер.

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Боруссия Д потеряла 75 млн евро из-за коронавируса, а потенциальное отсутствие Лиги чемпионов в следующем сезоне сделает финансовые проблемы еще ощутимее. Первый претендент на продажу – Джейдон Санчо. Если же клуб потеряет доходы от главного еврокубка, то придется отпускать еще кого-то из звезд – Геррейро, Рейну или Брандта. А вот Эрлинг Холанд остается неприкосновенным, и его трансфер летом даже не будет рассматриваться.

Добавим, что сейчас Боруссия Д идет шестой в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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