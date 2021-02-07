Борусія Д не збирається продавати Холанда навіть у разі невиходу до Ліги чемпіонів – четверо інших зірок в зоні ризику
Слабкий сезон 2020/21 може неабияк вплинути на трансферні плани Борусії Дортмунд.
"Джмелям" доведеться продавати когось із провідних гравців, щоб покрити збитки, повідомляє головний репортер Sport1 Патрік Бергер.
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Борусія Д втратила 75 млн євро через коронавірус, а потенційна відсутність Ліги чемпіонів у наступному сезоні зробить фінансові проблеми ще відчутнішими. Перший претендент на продаж – Джейдон Санчо. Якщо ж клуб втратить доходи від головного єврокубка, то доведеться відпускати ще когось із зірок – Геррейро, Рейну або Брандта. Натомість Ерлінг Холанд залишається недоторканним, і його трансфер влітку навіть не буде розглядатися.
Додамо, що наразі Борусія Д йде шостою у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на три очки.
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