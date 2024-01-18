Контракт Ройса з дортмундською Борусією закінчується наприкінці сезону 2023/24. Продовження угоди малоймовірне, інформує Bild. Одним із можливих варіантів продовження кар'єри капітана "джмелів" є повернення в Борусію М. Для цього йому доведеться піти на компроміси в питанні зарплати.

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Повідомляється, що керівництво Ґладбаха в особі спортивного директора Роланда Віркуса зацікавлене у співпраці з Ройсом. "Жеребці" хочуть посилити склад своєї команди досвідченим гравцем атаки з лідерськими якостями, який, до того ж, уже виступав у складі Ґладбаха з 2009 по 2012 рік. Тоді Ройс зіграв за Борусію М 109 матчів, у яких забив 41 гол і оформив 28 асистів.

У поточному сезоні 34-річний Марко Ройс зіграв за Дортмунд 23 матчі,забив 6 голів і тричі асистував партнерам.

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