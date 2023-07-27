Дортмундская Боруссия была вынуждена выбирать нового капитана после того, как Марко Ройс отказался от повязки.

Новым капитаном Боруссии Д стал Эмре Джан, информирует официальный сайт "шмелей". Вице-капитаном будет вратарь Грегор Кобель.

Боруссия Д оформила трансфер хавбека Баварии

"Я невероятно горжусь быть капитаном такого великого клуба. Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этому", – поделился эмоциями Джан от смены статуса в команде.

Напомним, что Ройс был капитаном Боруссии Д с сезона 2018/19, но сам отказался от повязки. Интересно, что Марко продолжит сотрудничество со "шмелями" на более скромных условиях.

Відчепіться від Дортмунда, цей клуб дарує кайф і без титулів. Емоції вболівальника Борусії після програного чемпіонства