Борусія Д назвала нового капітана команди після відмови Ройса
11:58 - Читать на русском
Дортмундська Борусія була змушена обирати нового капітана після того, як Марко Ройс відмовився від пов'язки.
Новим капітаном Борусії Д став Емре Джан, інформує офіційний сайт "джмелів". Віцекапітаном буде воротар Грегор Кобель.
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"Я неймовірно пишаюся бути капітаном такого великого клубу. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до цього", – поділився емоціями Джан від зміни статусу в команді.
Нагадаємо, що Ройс був капітаном Борусії Д з сезону 2018/19, але сам відмовився від пов'язки. Цікаво, що Марко продовжить співпрацю з "джмелями" на скромніших умовах.
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