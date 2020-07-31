Боруссия Д нашла потенциальную замену Санчо в чемпионате Франции

В дортмундской Боруссии уже просчитывают варианты на случай ухода Джейдон Санчо.

Нападающий Лиона Мемфис Депай попал в круг интересов Боруссии Д, сообщает Bild.

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В 26-летнем нидерландце видят достойную замену вингеру "шмелей" Джейдону Санчо, которым активно интересуется ряд европейских грандов.

Мемфис не скрывает, что также хотел бы сменить клуб. В прошлом сезоне Лиги 1, он провел 13 поединков, в которых отличился 9-ю голами и тремя ассистами.

Напомним, Депай является одной из главных звезд сборной Нидерландов, которая будет противостоять Украине на Евро-2020.

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