Борусія Д знайшла потенційну заміну Санчо у чемпіонаті Франції

У дортмундській Борусії вже прораховують варіанти на випадок відходу Джейдона Санчо.

Нападник Ліона Мемфіс Депай потрапив у коло інтересів Борусії Д, повідомляє Bild.

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У 26-річному нідерландцю вбачають достойну заміну вінгеру "джмелів" Джейдону Санчо, яким активно цікавиться низка європейських грандів.

Мемфіс не приховує, що також хотів би змінити клуб. У минулому сезоні Ліги 1, він провів 13 поєдинків, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, Депай є однією з головних зірок збірної Нідерландів, яка протистоятиме Україні на Євро-2020.

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