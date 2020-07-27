Манчестер Юнайтед получил дополнительный козырь в борьбе за трансфер Санчо

Манчестер Юнайтед все еще настроен усилить свою атаку звездой Боруссии Д Джейдоном Санчо.

Британские СМИ уже давно сообщали, что Манчестер Юнайтед договорился с 20-летним англичанином о личном контракте, но никак не мог удовлетворить аппетиты клуба.

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Сообщалось, что "шмели" настроены получить за своего лидера около 100 млн евро. После того, как команда Уле Гуннара Сульшера гарантировала себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, клуб готов активизироваться в борьбе за Санчо, сообщает ESPN.

Уже групповой этап ЛЧ гарантирует Манчестер Юнайтед солидный доход, поэтому "красные дьяволы" теперь могу себе позволить приобрести Санчо, который в прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 17 ассистов.

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