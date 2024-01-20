В субботу в 18-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 18-й тур

Кельн – Боруссия Д – 0:4

Голы: Мален, 12, 61, Фюлькруг, 58 (п.), Мукоко, 90+2

Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2

Голы: Хёлер, 37, Грифо, 55, Шаллай, 85 – Вегхорст, 57, Байер, 77

Удаление: Гульде, 82 (Фрайбург, вторая желтая карточка)

Дармштадт – Айнтрахт – 2:2

Голы: Юстван, 67, Вильгельмссон, 90+5 – Нкунку, 33, Кнауфф, 51

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:1

Голы: Йенц, 45+2 (аг.) – Черны, 7

Бохум – Штутгарт – 1:0

Гол: Беро, 50

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Дортмундская Боруссия на выезде разгромила Кельн. Подопечные Эдина Терзича не имели проблем с откровенным аутсайдером Бундеслиги, отгрузив в ворота "козлов" четыре сухих мяча. "Шмели" остались пятыми, но сравнялись по очкам с РБ Лейпциг, который свой поединок проведет позже.

Настоящее безумие устроили Фрайбург и Хоффенхайм. Команды на двоих забили 5 голов, сохраняя интригу на протяжении всей игры. За 8 минут до завершения матча счет был равным – 2:2. Гульде за вторую желтую карточку оставил Фрайбург в меньшинстве, однако хозяевам даже в таком положении удалось забить третий гол и вырвать победу у амбициозного соперника.

Айнтрахт, который праздновал победы в последних двух матчах, на выезде оступился с худшей командой чемпионата – Дармштадтом. "Орлы" вышли вперед в середине первого тайма, а после перерыва удвоили победу и решили, что игра сделана. Однако, другого мнения был соперник, которому нечего было терять. Сначала новичок Юстван забил дебютный гол за новую команду, а уже в добавленное время Вильгельмссон украл у Айнтрахта два очка, добыв столь необходимый балл.

В еще одном поединке Хайденхайм разошелся миром с Вольфсбургом. Забивали лишь "волки": Черны в начале встречи и Йенц в собственные ворота за мгновение до свистка на перерыв.

Матч Бохума и Штутгарта ознаменовался скандалом. Первая половина прошла без голов, а второй тайм начался почти через час – организаторы все это время пытались уговорить ультрас швабов убрать запрещенную атрибутику. В конце концов, игру возобновили – пауза пошла на пользу хозяевам, которые сразу же вышли вперед. Этот гол стал единственным в матче. Штутгарт потерпел сенсационное поражение – уже второе подряд – и заметно притормозил в борьбе за Салатницу.

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