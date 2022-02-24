Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на военные действия, развернутые Россией в Украине.

"УЕФА разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает военное вторжение России в Украину.

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Как руководящий орган европейского футбола УЕФА постоянно работает над развитием и популяризацией футбола, согласно общеевропейским ценностям, таким как мир и уважение прав человека в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости солидаризироваться с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу.

Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьезностью и безотлагательностью. Решение будет принято Исполнительным комитетом УЕФА и объявлено завтра", – сообщает пресс-служба организации.

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