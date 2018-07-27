Боруссия Д хочет приобрести у Барселоны Йерри Мину

Защитник Барселоны Йерри Мина может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Дортмундская Боруссия заинтересована в подписании колумбийского защитника Барселоны Йерри Мины, сообщает издание bild.

Наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде не видит Мину в основном составе команды, поэтому трансфер колумбийца могу состояться в ближайшее время.

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23-летний футболист показал уверенную игру на ЧМ-2018, чем привлек к себе внимание еще нескольких клубов. В гонке за Миной конкуренцию Боруссии также составит Эвертон, который уже предложил Барселоне 24 млн евро за защитника.

Напомним, Мина присоединился к каталонскому клубу зимой 2018 года, перейдя из Палмейраса.

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