Боруссия Д хочет приобрести у Барселоны Йерри Мину

Защитник Барселоны Йерри Мина может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Дортмундская Боруссия заинтересована в подписании колумбийского защитника Барселоны Йерри Мины, сообщает издание bild.
Наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде не видит Мину в основном составе команды, поэтому трансфер колумбийца могу состояться в ближайшее время.
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23-летний футболист показал уверенную игру на ЧМ-2018, чем привлек к себе внимание еще нескольких клубов. В гонке за Миной конкуренцию Боруссии также составит Эвертон, который уже предложил Барселоне 24 млн евро за защитника.
Напомним, Мина присоединился к каталонскому клубу зимой 2018 года, перейдя из Палмейраса.
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