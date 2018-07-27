Борусія Д хоче придбати у Барселони Єррі Міну

Захисник Барселони Єррі Міна може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Дортмундська Борусія зацікавлена в підписанні колумбійського захисника Барселони Єррі Міни, повідомляє видання bild.

Наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде не бачить Міну в основному складі команди, тому трансфер колумбійця може відбутись найближчим часом.

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23-річний футболіст показав впевнену гру на ЧС-2018, чим привернув до себе увагу ще кількох клубів. У гонці за Міною конкуренцію Борусії також складе Евертон, який вже запропонував Барселоні 24 млн євро за захисника.

Нагадаємо, Міна приєднався до каталонського клубу взимку 2018 року, перейшовши з Палмейраса.

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