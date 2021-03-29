"Шмели" решили сохранить функционера и его команду на своих должностях, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Ватцке с дортмундцами действовал до конца 2022 года. Однако, исполком Консультативного совета Боруссии решил досрочно продлить соглашение с гендиректором до 31 декабря 2025-го. Также руководство "шмелей" на 3 года продлило сотрудничество с его ассистентами – Карстеном Крамером и Томасом Трессом.

Напомним, что Ханс-Йоахим Ватцке начал работать в Боруссии Д в должности казначея в 2001 году. В 2002-м, когда гранд оказался на грани финансового краха, функционер стал главным исполнительным директором и сумел спасти дортмундцев от банкротства.

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