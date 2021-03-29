Боруссия Д досрочно продлила контракт с топ-менеджером
Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке продолжит работу на благо клуба из Северного Рейна-Вестфалии.
"Шмели" решили сохранить функционера и его команду на своих должностях, сообщает официальный сайт клуба.
Боруссия Д отпугивает европейские гранды космической ценой на Холанда
Контракт Ватцке с дортмундцами действовал до конца 2022 года. Однако, исполком Консультативного совета Боруссии решил досрочно продлить соглашение с гендиректором до 31 декабря 2025-го. Также руководство "шмелей" на 3 года продлило сотрудничество с его ассистентами – Карстеном Крамером и Томасом Трессом.
Напомним, что Ханс-Йоахим Ватцке начал работать в Боруссии Д в должности казначея в 2001 году. В 2002-м, когда гранд оказался на грани финансового краха, функционер стал главным исполнительным директором и сумел спасти дортмундцев от банкротства.
Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами