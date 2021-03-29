"Джмелі" вирішили зберегти функціонера та його команду на своїх посадах, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Ватцке з дортмундцями діяв до кінця 2022 року. Проте, виконком Консультативної ради Борусії вирішив достроково продовжити угоду з гендиректором до 31 грудня 2025-го. Також керівництво "джмелів" на 3 роки продовжило співпрацю з його асистентами – Карстеном Крамером і Томасом Трессом.

Нагадаємо, що Ханс-Йоахім Ватцке почав працювати в Борусії Д на посаді скарбника в 2001 році. У 2002-му, коли гранд опинився на межі фінансового краху, функціонер став головним виконавчим директором і зумів врятувати дортмундців від банкрутства.

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