Игрок сборной Украины проиграл финал юношеской Бундеслиги – печальный конец удачного сезона
Даниил Кревсун с Боруссией Д U-19 не смог завершить кампанию на мажорной ноте.
Украинец вышел в основе "шмелей" на финал юношеской Бундеслиги против сверстников из Хоффенхайма.
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К сожалению, победу одержал соперник. Боруссия смогла отыграться в конце первого тайма, но после перерыва доминировал Хоффе – 3:1. "Крестьяне" оформили "золотой дубль", подтвердив статус лучшей команды Германии в возрастной категории U-19.
Кревсун провел финал полностью и в целом может быть доволен первым полноценным сезоном в структуре Боруссии. 19-летний хавбек отыграл 36 матчей, отметился 9 голами и 7 ассистами. В середине июля Даниил еще должен помочь сборной Украины на Евро U-19.
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