В субботу 14-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 14-й тур

Аугсбург – Бохум – 2:3

Голы: Грегорич, 58, Калиджури, 86 (пен.) – Польтер, 24, 45+2, Хольтман, 40

Байер – Гройтер Фюрт – 7:1

Голы: Адли, 12, Тапсоба, 17, Инкапье, 45, Шик, 49, 69, 74, 76 – Дудзяк, 33

Арминия – Кельн – 1:1

Голы: Ласме, 60 – Озкан, 17

Майнц – Вольфсбург – 3:0

Голы: Буркардт, 2, Штах, 4, Лакруа, 90 (аг.)

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:2

Голы: Гейгер, 24, Рюттер, 30, Самассеку, 60 – Борре, 15, Пасиенсия, 72

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Аугсбург еще в первом тайме получил от Бохума три сухих гола. Польтер оформил дубль (в середине тайма и в добавленное время), а чуть раньше Хольтман после подачи с углового вонзил круглого в девятку. После перерыва хозяева пришли в себя и Грегорич один гол отквитал. За четыре минуты до финального свистка Калиджури сократил отставание до минимума, однако добыть хотя бы ничью не хватило времени.

Гройтер Фюрт был разбит Байером. После двух быстрых голов худшая команда Бундеслиги огрызнулась результативным выстрелом Дудзяка, что еще больше разозлило "фармацевтов". Гол в раздевалку и покер от Шика после перерыва нанесли аутсайдеру очередную болезненную оплеуху.

Арминия и Кельн расписали боевую ничью, обменявшись голами в каждом из таймов.

Майнц решил порешить с трехматчевой безвыигрышной серией и уже к четвертой минуте сумел дважды расстроить Вольфсбург. Матч мог так и завершиться, однако на последней минуте матча Лакруа завершил разгром автоголом.

В еще одном матче Хоффенхайм одолел Айнтрахт. Команды устроили настоящую перестрелку с пятью голами. Казалось, "орлы" смогут спасти хотя бы ничью, но было не суждено.

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