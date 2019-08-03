Боруссия Д – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция Суперкубка Германии

Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария встречаются в матче за Суперкубок Германии. Стартовые составы и онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Боруссия Д – Бавария начинается в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Стартовые составы
Боруссия Д: Хитц – Пищек, Аканджи, Топрак, Шульц – Вайгль, Витсель – Санчо, Ройс, Геррейру – Алькасер.
Запасные: Ельшлегель, Загаду, Хакими, Дилейни, Дауд, Гетце, Вольф, Шмельцер, Бруун Ларсен.
Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба – Алькантара, Горетцка, Толиссо – Мюллер, Левандовски, Коман.
Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Павар, Арп, Девис, Сингх, Йоханссон, Санчеш.
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Боруссия Д – Бавария: трансляция матча