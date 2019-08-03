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Боруссия Д – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция Суперкубка Германии

20:52 146 Читати українською
Боруссия Д – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция Суперкубка Германии
Боруссия Д – Бавария: трансляция матча

Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария встречаются в матче за Суперкубок Германии. Стартовые составы и онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

48’ Пако Алькасер
 
48’ Пако Алькасер

Матч Боруссия Д – Бавария начинается в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы

Боруссия Д: Хитц – Пищек, Аканджи, Топрак, Шульц – Вайгль, Витсель – Санчо, Ройс, Геррейру – Алькасер.

Запасные: Ельшлегель, Загаду, Хакими, Дилейни, Дауд, Гетце, Вольф, Шмельцер, Бруун Ларсен.

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба – Алькантара, Горетцка, Толиссо – Мюллер, Левандовски, Коман.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Павар, Арп, Девис, Сингх, Йоханссон, Санчеш.

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Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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