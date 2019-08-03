Боруссия Д – Бавария: анонс матча за Суперкубок Германии-2019

Боруссия Д и Бавария определят обладателя Суперкубка Германии-2019. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Боруссия Д – Бавария

3 августа, 21:30. Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

Главный арбитр: Даниэль Зиберт

Прямая трансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сезон 2019/20 в Германии откроют Боруссия Дортмунд и Бавария, которые в рамках Дер Класикер определят обладателя Суперкубка страны. Именно такие матчи лучше всего соответствуют вывеске турнира и привлекают болельщиков со всего мира.

Бавария в сезоне 2018/19 оформила "золотой дубль", выиграв как чемпионат, так и Кубок Германии. Боруссия в дебютном сезоне под руководством Люсьена Фавра навязала мюнхенцам серьезную борьбу и длительное время лидировала в турнирной таблице, однако в итоге уступила "ротен" два очка и вынуждена была довольствоваться лишь вторым местом. Поэтому в этом сезоне от "шмелей" не без основания ожидают как минимум таких же результатов.

В межсезонье обе команды существенно обновились – это касается как Боруссии, так и Баварии. Дортмунд провел сильную трансферную кампанию, подписав Нико Шульца, Юлиана Брандта, Торгана Азара и Матса Хуммельса. Интересно, что на всех новичков вице-чемпион Германии потратил всего около 100 млн евро. Эталонная работа!

Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги

Бавария пока несколько отстает. Ряды "рекордмайстера" на правах свободных агентов покинули Франк Рибери и Арьен Роббен – многолетние лидеры мюнхенского клуба. Также после подписания Лукаса Эрнандеса ушел из Баварии и Матс Хуммельс, который решил вернуться в Боруссию. Впрочем, пока мюнхенцы не были столь активными на трансферном рынке, ограничиваясь лишь слухами вокруг клуба. Лерой Сане, Тимо Вернер, Калум Хадсон-Одой – дальше слов пока дело не пошло. Кроме Эрнандеса, состав Баварии пополнили молодой форвард Арп и Бенжамен Павар, трансфер которого был оформлен еще зимой.

Немецкие гранды провели удачную предсезонную подготовку с точки зрения результата. Боруссия выиграла все 5 поединков, а Бавария трижды победила и дважды проиграла (однажды в серии пенальти), при этом мюнхенцы одолели Реал и Милан.

Статистика противостояния

Флагманы немецкого футбола имеют богатую историю взаимоотношений. Боруссия и Бавария сыграли уже 123 очных поединка. Преимущество на стороне мюнхенцев – 58 побед против 32-х у дортмундцев. Еще 33 матча завершились вничью. Разница мячей также в пользу Баварии – 234: 148.

Что касается поединков за Суперкубок Германии, то сегодняшняя дуэль станет 7-й в истории турнира, в которой сыграют Бавария и Боруссия. Пока имеем равновесие – оба гранда одержали по 3 победы над принципиальным соперником.

В сезоне 2018/19 команды встречались дважды в рамках Бундеслиги, обменявшись домашними победами. Подопечные Фавра на Сигнал Идуна Парк одолели Баварию со счетом 3:2, а вот во втором круге чемпион взял убедительный реванш – 5:0.

Кадровая ситуация

И Люсьен Фавр, и Нико Ковач не смогут рассчитывать на всех основных исполнителей. Боруссии из-за повреждений практически наверняка не помогут новички Юлиан Брандт и Торган Азар. Точно не сыграет основной голкипер Роман Бурки, которого заменит Марвин Хиц.

У Баварии на поле не выйдут Хави Мартинес и Серж Гнабри, которые даже не прибыли в Дортмунд. У обоих определенные проблемы со здоровьем. Зато в составе Кингсли Коман, который травмировался в матче против Тоттенхэма, но, к счастью, отделался лишь ушибом, поэтому готовится к игре. Впрочем, его выход на поле с первых минут маловероятен. То же касается и новичка Лукаса Эрнандеса, который тоже только недавно залечил повреждение.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Хиц – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Дилэйни – Санчо, Ройс, Гётце – Алькасер

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Павар, Алаба – Толиссо, Алькантара – Горетцка, Дэвис, Мюллэр – Левандовски

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Хорошая форма Боруссии, которая традиционно сильно проводит матчи за Суперкубок, и домашние трибуны Сигнал Идуна Парк делают команду Люсьена Фавра незначительным фаворитом дуэли. Букмекеры отдают определенное преимущество Баварии, но мы рискнем возразить.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії