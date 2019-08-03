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Хуммельс не сыграет в Суперкубке Германии – еще одна потеря Боруссии Д

17:33 35 Читати українською
Хуммельс не сыграет в Суперкубке Германии – еще одна потеря Боруссии Д
Матс Хуммельс / Guido Kirchner

Возвращение Матса Хуммельса на Вестфаленштадион в роли игрока Боруссии откладывается.

 

Хуммельс сегодня должен был впервые сыграть за Боруссию после возвращения из Баварии, однако не сможет принять участие в Суперкубке Германии. Матс получил повреждения в конце утренней тренировки "шмелей", поэтому пропустит Der Klassiker, информирует Bild.

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Травма 30-летнего защитника, который этим летом стал рекордным приобретением в истории Боруссии (трансфер из Баварии за 30 млн евро + бонусы), не слишком серьезная, однако тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Хуммельс – четвертый новичок Боруссии, который не сыграет в Суперкубке Германии. Проблемы со здоровьем также имеют Торган Азар, Юлиан Брандт и Матеу Морей. Пропустит нынешний поединок и основной вратарь Роман Бюрки.

Напомним, что Суперкубок Германии разыграют между собой Бавария и Боруссия Д. Начало встречи – в 21.30. "Футбол 24" проведет текстовую трансляцию.

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