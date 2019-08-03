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Борусія Д – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція Суперкубка Німеччини

20:43 236 Читать на русском
Борусія Д – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція Суперкубка Німеччини
Борусія Д – Баварія: трансляція матчу

Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зустрічаються в матчі за Суперкубок Німеччини. Стартові склади та онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Борусія Д – Баварія розпочинається о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади

Борусія Д: Хітц – Піщек, Аканджі, Топрак, Шульц – Вайгль, Вітсель – Санчо, Ройс, Геррейру – Алькасер.

Запасні: Ольшлегель, Загаду, Хакімі, Ділейні, Дауд, Гьотце, Вольф, Шмельцер, Бруун Ларсен.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Зюле, Алаба – Алькантара, Горетцка, Толіссо – Мюллєр, Лєвандовскі, Коман.

Запасні: Ульрайх, Хоффманн, Павар, Арп, Девіс, Сінгх, Йоханссон, Санчеш.

Борусія Д – Баварія: анонс матчу за Суперкубок Німеччини-2019

Борусія Д – Баварія: трансляція матчу

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Борусія Дортмунд - Баварія Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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