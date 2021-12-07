Полузащитник Борусии Д Джуд Беллингем остался недоволен действиями рефери во время встречи с мюнхенцами (2:3).

Бавария в ожесточенной перестрелке одолела дортмундскую Борусию, в чем Джуд Беллингем также заметил "заслугу" арбитра Феликса Цвайера.

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"Вы даете главную игру Бундеслиги арбитру, у которого был договорной матч в карьере", – заявил вундеркинд после поединка. Такие слова вызвали возмущение Немецкого футбольного союза, за что Джуда оштрафовали на 40 тысяч евро, сообщает Kicker.

Стоит отметить, что Беллингем был частично прав, ведь в 2004-м Цвайера отстраняли на полгода за участие в поединке с фиксированным результатом.

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