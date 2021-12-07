Півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем залишився незадоволеним діями рефері під час зустрічі з мюнхенцями (2:3).

Баварія у запеклій перестрілці здолала дортмундську Борусію, у чому Джуд Беллінгем також помітив "заслугу" арбітра Фелікса Цвайєра.

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"Ви даєте головну гру Бундесліги арбітру, який мав договірний матч у кар'єрі", – заявив вундеркінд після поєдинку. Такі слова викликали обурення у Німецького футбольного союзу, за що Джуда оштрафували на 40 тисяч євро, повідомляє Kicker.

Варто відзначити, що Беллінгем частково мав рацію, адже у 2004-му Цвайєра відсторонювали на пів року за участь у поєдинку з фіксованим результатом.

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