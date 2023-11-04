Бавария разбила Боруссию Дортмунд в 10-м туре чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча 4 ноября 2023 года на "Футбол 24".

На момент начала игры Бавария опережала Боруссию на 2 очка. Дортмунд в текущем чемпионате Германии еще не проигрывал и готовился дать бой, но все пошло не по плану с самого начала.

Бавария разбила Боруссию Д и реабилитировалась за вылет из Кубка Германии – Кейн оформил хет-трик в дебютном Классикере

Уже на 4-й минуте Упамекано открыл счет, замкнув подачу с углового. К 10-й минуте забил и Кейн, который во втором тайме добавил в свой актив еще 2 мяча. Новичок Баварии установил сразу два рекорда – еще никто не забивал три гола в дебютном Классикере. Так же никто не забивал 15 голов за 10 стартовых матчей Бундеслиги.

0:4 – матч, который в Дортмунде хотят забыть. Бавария набрала 26 очков и продолжает преследовать Байер. Боруссия отстала от мюнхенцев на 5 баллов и занимает 4 место.