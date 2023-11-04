На момент початку гри Баварія випереджала Борусію на 2 очки. Дортмунд у поточному чемпіонаті Німеччини ще не програвав і готувався дати бій, але все пішло не за планом з самого початку.

Баварія розбила Борусію Д і реабілітувалась за виліт з Кубка Німеччини – Кейн оформив хет-трик у дебютному Класікері

Вже на 4-й хвилині Упамекано відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. До 10-ї хвилини забив і Кейн, який у другому таймі додав до свого активу ще 2 м'ячі. Новачок Баварії встановив одразу два рекорди – ще ніхто не забивав три голи у дебютному Классікері. Так само ніхто не забивав 15 голів за 10 стартових матчів Бундесліги.

0:4 – матч, який у Дортмунді хочуть забути. Баварія набрала 26 очок і продовжує переслідувати Байєр. Борусія відстала від мюнхенців на 5 балів і посідає 4 місце.