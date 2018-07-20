Бойчишин: В Украине должно быть не менее 16 команд в элитном дивизионе

Наставник Карпат Олег Бойчишин рассказал о задачах команды на сезон, кадровой ситуации и формат УПЛ.

"Комплектация команды продолжается. Наиболее актуальная позиция для нас – вратарская. Задача на сезон? У нас одна задача – радовать болельщиков своей игрой.

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Но если говорить более конкретно, то по качеству игры и по достижениям постараемся улучшить те результаты, которые были в прошлом сезоне. Прежде всего, хотелось бы по итогам первого этапа оказаться в первой шестерке.

По формату УПЛ, по моему мнению, в такой стране, как Украина, в элитном дивизионе должно быть не менее 16 команд. Но из того, что мы пока имеем, нынешний формат соревнований с 12 клубами считаю оптимальным", – цитирует Бойчишина zbirna com.

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